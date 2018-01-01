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Мама Усика после боя с Бриедисом: Сынок, давай ты закончишь с этим боксом

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Мама украинского боксера очень перенервничала на последнем его поединке.
Александр Усик с мамой
Александр Усик с мамой
K2 Promotions

Чемпион мира по версии WBO и WBC украинец Александр Усик хоть и победил Майриса Бриедиса в своем последнем поединке, но заставил маму серьезно переживать.

В Сети появилось видео встречи чемпиона с мамой, на которой она попросила сына "Давай ты закончишь с этим боксом".

Ответ Александра явно не порадовал маму – "Нет, все только начинается".

Напомним, что Усик стал первым финалистом Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). После поединка украинский боксер признался, что это были самые сложные 12 раундов в его карьере.

В решающем поединке турнира украинец встретится с победителем боя между чемпионом мира по версии IBF Муратом Гассиевым (25-0, 18 КО) и обладателем титула WBA Юниером Дортикосом (22-0, 21 КО). Поединок пройдет 3 февраля в Сочи.

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Теги: Александр Усик, вне игры, бокс, Майрис Бриедис
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