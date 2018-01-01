Далакян намерен выиграть чемпионский пояс WBA

Артем Далакян поделился ожиданиями от боя за титул чемпиона WBA.

Украинский боксер Артем Далакян сойдется в титульном поединке за чемпионский пояс WBA с американцем Брайаном Вилория. 30-летний чемпион Европы WBA в легчайшем весе настраивает себя на победу над более опытным оппонентом:

"Есть очень большое желание боксировать за этот пояс, ведь в профессионалах – это самая вершина. Мы готовились под японца, прошли первый этап сборов. Потом он спрыгнул с этого боя, мы перестроились, и сейчас у нас есть американец. Ничего страшного не произошло, ведь мне нет разницы, с кем боксировать.

Мы смотрели его бои, знаем, кто он, что он. Был чемпионом мира в двух категориях. Все, что надо, мы про него знаем уже. Мы с тренерами смотрели его плюсы и минус, где сильная сторона, где слабая.

В каждом спарринг-партнере есть свои плюсы. Кто-то быстро идет вперед, у него скорость быстрая, у кого физика лучше. У третьего – школа лучше. Я от каждого беру то, что мне нужно.

То, что Вилории 37 лет, для меня это неважно. Хоть ему будет 40. А для него, я думаю, это минус. Это значит, что он уже возрастной боксер. Да, большой опыт, да у него где-то 43 боя, но, я думаю, что молодость должна победить.

Мотивация у меня огромная, желание тоже. Вся команда старается, я тоже. Понимаю всех и хочу нашего президента Union Boxing Promotion Юрия Георгиевича обрадовать, потому что мы к этом шли. Я думаю, что все будет хорошо", – сказал Далакян в комментарии XSPORT.

Напомним, что украинец должен был биться за титул WBA с японцем Кадзуто Иокой, однако тот отказался от поединка, оставив пояс вакантным.

Добавим, что Далакян возглавил рейтинг WBA в наилегчайшем весе.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!