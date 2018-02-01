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Гассиев – Дортикос: на кону будет полноценный титул WBA

Комментариев: 2
Денис Лебедев лишен пояса, получив статус "чемпиона в отпуске".
Юниер Дортикос
Юниер Дортикос
BoxingScene.com

Всемирная боксерская ассоциация лишила россиянина Дениса Лебедева чемпионского титула по версии WBA. Мотивируя это тем, что 38-летней спортсмен не участвует во Всемирной боксерской суперсерии. Таким образом, Лебедеву дали статус "чемпион в отпуске".                                      

Звание полноценного чемпиона отныне получит Юниер Дортикос, обладающий титулом по версии WBA Regular. Таким образом, в предстоящем бою между Дортикосом и Муратом Гассиевым на кону будут стоять два полновесных чемпионских пояса – по версии WBA и по версии IBF, сообщает BoxingScene.

Напомним, что полуфинал WBSS Гассиев – Дортикос состоиться 3-го февраля в Сочи. Победитель боя встретиться в финале турнира с украинцем Александром Усиком. 

Отметим, что на нашем сайте пройдет онлайн трансляция боя Гассиев – Дортикос.

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Теги: бокс, WBSS, WBA, Денис Лебедев, Юниер Дортикос, Мурат Гассиев
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  01.02.2018, 21:51
Оценка:  -1
гость
Пояса все в Россию..
петенька  (аноним)  01.02.2018, 21:10
Оценка:  0
петенька
И то верно. Лебедь-сбитый летчик и ему уже не взлететь)))))).
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