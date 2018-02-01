Гассиев – Дортикос: на кону будет полноценный титул WBA
Всемирная боксерская ассоциация лишила россиянина Дениса Лебедева чемпионского титула по версии WBA. Мотивируя это тем, что 38-летней спортсмен не участвует во Всемирной боксерской суперсерии. Таким образом, Лебедеву дали статус "чемпион в отпуске".
Звание полноценного чемпиона отныне получит Юниер Дортикос, обладающий титулом по версии WBA Regular. Таким образом, в предстоящем бою между Дортикосом и Муратом Гассиевым на кону будут стоять два полновесных чемпионских пояса – по версии WBA и по версии IBF, сообщает BoxingScene.
Напомним, что полуфинал WBSS Гассиев – Дортикос состоиться 3-го февраля в Сочи. Победитель боя встретиться в финале турнира с украинцем Александром Усиком.
Отметим, что на нашем сайте пройдет онлайн трансляция боя Гассиев – Дортикос.
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