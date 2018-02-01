Гассиев – Дортикос: на кону будет полноценный титул WBA

Денис Лебедев лишен пояса, получив статус "чемпиона в отпуске".

Всемирная боксерская ассоциация лишила россиянина Дениса Лебедева чемпионского титула по версии WBA. Мотивируя это тем, что 38-летней спортсмен не участвует во Всемирной боксерской суперсерии. Таким образом, Лебедеву дали статус "чемпион в отпуске".

Звание полноценного чемпиона отныне получит Юниер Дортикос, обладающий титулом по версии WBA Regular. Таким образом, в предстоящем бою между Дортикосом и Муратом Гассиевым на кону будут стоять два полновесных чемпионских пояса – по версии WBA и по версии IBF, сообщает BoxingScene.

Напомним, что полуфинал WBSS Гассиев – Дортикос состоиться 3-го февраля в Сочи. Победитель боя встретиться в финале турнира с украинцем Александром Усиком.

Отметим, что на нашем сайте пройдет онлайн трансляция боя Гассиев – Дортикос.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!