Александр Усик станет обладателем бриллиантового пояса WBC – СМИ

Украинец может получить авторитетную награду.

Украинский боксер Александр Усик может стать обладателем уникального брильянтового пояса чемпиона мира по версии WBC, сообщает Bokser.org.

Как сообщает издание, на поединке нашего спортсмена против латвийца Майриса Бриедиса присутствовал сам президент WBC Маурисио Сулейман и он остался в восторге от увиденного.

Отмечается также, что он планирует посетить предстоящий второй поединок полуфинала WBSS, в котором встретятся Юниер Дортикос и Мурат Гассиев.

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