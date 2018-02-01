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Александр Усик станет обладателем бриллиантового пояса WBC – СМИ

Комментариев: 2
Украинец может получить авторитетную награду.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa

Украинский боксер Александр Усик может стать обладателем уникального брильянтового пояса чемпиона мира по версии WBC, сообщает Bokser.org.

Как сообщает издание, на поединке нашего спортсмена против латвийца Майриса Бриедиса присутствовал сам президент WBC Маурисио Сулейман и он остался в восторге от увиденного.

Отмечается также, что он планирует посетить предстоящий второй поединок полуфинала WBSS, в котором встретятся Юниер Дортикос и Мурат Гассиев.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Александр Усик, Майрис Бриедис, Маурисио Сулейман
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  01.02.2018, 22:07
Оценка:  -1
гость
Они уже раз проиграли Бриедису и дальше продолжают трепаться...
гость  (аноним)  01.02.2018, 21:49
Оценка:  -1
гость
Он может стать вырубленным..
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