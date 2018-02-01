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Фьюри - о потере пояса: Я всегда создаю прецеденты

Комментариев: 2
Тайсона Фьюри лишили пояса журнала The Ring.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Екс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал решение журнала The Ring о лишении его пояса:

"Хочу поблагодарить The Ring за их терпеливое отношение ко мне в последние годы. Впервые с 1922 года пояс The Ring оказался не у линейного чемпиона мира. Тайсон Фьюри всегда создает прецеденты", - заявил боксер.

Напомним, что Фьюри дали время до полуночи 31-го января, чтобы определиться с соперником на бой в защиту пояса The Ring. Однако, британец так этого и не сделал. В итоге Тайсона лишили титула и понизили в рейтинге издания.

Ранее сообщалось, что Фьюри должен провести четыре боя в 2018 году.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, The Ring
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  01.02.2018, 21:31
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гость
Как он похож на козломордого дауна!
петенька  (аноним)  01.02.2018, 20:36
Оценка:  0
петенька
Ничего зайцы, болеем за будущего абсолютного чемпиона мира. Красавец грубо накажет в пуканчик всех действующих чемпионов мира, а моего земляка Поветкина трахнет в обе дырки, а потом накакает на лицо))))). Будет прикольно)))))).
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