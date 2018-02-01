Головкин: Самые ответственные бои Гассиева впереди

Казахский боксер заявил, что будет болеть за бокс в полуфинальном поединке WBSS.

Геннадий Головкин поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка WBSS между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом.

"Боксируют два чемпиона, это уже определенный уровень. Тут даже речь не о симпатиях. Я, как любитель бокса, буду болеть за бокс. Буду ли кричать во время боя? Не знаю. Человеческий фактор нельзя списывать. Это бокс, бой может закончиться нокаутом.

Для Мурата это не то, чтобы бой жизни. Самые ответственные бои в спортивной карьере, бои жизни впереди", - заявил казахский спортсмен РИА Новости.

Ранее стало известно вероятное место проведения боя Альварес – Головкин.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!