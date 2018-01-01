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Климас: Ломаченко – великий талант, а Усик – шутник

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Менеджер украинских чемпионов WBO рассказал о начале своей деятельности, семейной атмосфере в лагере в Калифорнии, уровне английского Василия Ломанченко и многом другом.
Эгис Климас
Эгис Климас
stacey verbeek

Промоутер украинских боксеров Василия Ломаченко, Александра Усика, Александра Гвоздика и Дмитрия Митрофанова Эгис Климас рассказал об уровне владения английским его клиентов.

"Ломаченко – великий талант, Усик – шутник, Гвоздик – умница, много читает, во многом разбирается. Митрофанов – работяга, пашет и пашет. С этими ребятами приятно работать.

Ломаченко последнее время сам разговаривает на английском, дает интервью. Я стараюсь меньше переводить, давать ему возможность самому пообщаться.

У Гвоздика был небольшой багаж языка, ему было намного легче. Не забывайте, что Вася приезжает на подготовку в США на 2 месяца и тут же уезжает обратно в Украину после боя, а Гвоздик там живет и имеет постоянную практику общения", – сказал Эгис Климас.

Отметим, ранее Эгис Климас рассказал, почему бой Василия Ломаченко с Гильермо Ригондо не проводился на большой арене.

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Теги: бокс, Эгис Климас, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик
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