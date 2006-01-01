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Усик: Офигели от того, что происходило на КаZантипе

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Украинский боксер рассказал, как попал на музыкальный фестиваль.
Александр Усик
Александр Усик
Олег Батрак, iSport.ua

Чемпион мира по версиям WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) поделился впечатлениями от того, как попал на музыкальный фестиваль "Республика КаZантип", который ранее ежегодно проходил в Автономной Республике Крым.

"Я первый раз попал на КаZантип в 2006 году. Впервые увидел там воочию Василия Михайловича Вакуленко (Баста – примечание редакции). Он был на главной сцене, у него еще песня "Жора" была.

Я ужаснулся от того КаZантипа, что там вообще происходило, такие персонажи ходили. Мне показалось, что это место пришельцев – на некоторых смотрел с испугом. Мне было 19 лет, я приехал с чемпионата Европы с бронзовой медалью. Я тогда еще с Катей встречался (Катерина Усик, жена Александра – примечание редакции), с другом сели и поехали. Офигели, что там происходило.

Целенаправленно туда поехали в 2008 году, чтобы потанцевать. Это было уже после Олимпийских игр. Тогда еще больше офигел", – сказал Усик.

Напомним, что Усик стал первым финалистом Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). После поединка украинский боксер признался, что это были самые сложные 12 раундов в его карьере.

В решающем поединке турнира украинец встретится с победителем боя между чемпионом мира по версии IBF Муратом Гассиевым (25-0, 18 КО) и обладателем титула WBA Юниером Дортикосом (22-0, 21 КО). Поединок пройдет 3 февраля в Сочи.

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Теги: Александр Усик, КаZантип, вне игры, бокс
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