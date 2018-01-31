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Бриедис: Желаю Усику удачи в финале, но хочу вернуть свой пояс

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Майрис Бриедис еще раз напомнил Александру Усику о желании провести реванш.
Александр Усик и Майрис Бриедис
Александр Усик и Майрис Бриедис
facebook.com/WBSuperSeries

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Майрис Бриедис пожелал удачи в финальном поединке WBSS украинцу Александру Усику, который завладел поясом латвийца.

Бриедис опубликовал фотографию с украинцем и напомнил, что хочет реванша.

"Поздравляю Александра Усика с победой. Это был великолепный бой. Я желаю тебе удачи в финале Всемирной боксерской суперсерии. Но знай, что я хочу вернуть свой зеленый пояс также сильно, как и болельщики хотят увидеть реванш", - написал Бриедис в Instagram.

Напомним, комментируя полуфинальный бой WBSS, Бриедис назвал Усика идеальным соперником.

Ранее сообщалось, что президент WBC признал бой Усик - Бриедис лучшим в истории тяжелого дивизиона.

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Теги: Александр Усик, Майрис Бриедис, Всемирная боксерская суперсерия, бокс
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