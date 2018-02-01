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Фьюри лишили последнего чемпионского пояса

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Журнал The Ring лишил Тайсона Фьюри титула.
Тайсон Фьюри с поясом
Тайсон Фьюри с поясом
ringtv.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, сохранивший на данный момент у себя только один чемпионский пояс, по версии журнала The Ring, лишился своего пояса.

"Тайсон Фьюри был горд, когда получил наш чемпионский титул, но мы не можем так легкомысленно относиться к своему поясу, если его обладатель не собирается проводить бои и защищать его. Мы желаем Тайсону Фьюри всего наилучшего в его карьере и будем рады, если в ближайшее время он окажется в числе претендентов на пояс The Ring", – заявил журнал, объявляя о лишении спортсмена титула.

Фьюри должен был определиться с соперником на бой в защиту пояса The Ring до полуночи 31 января, но не сделал этого. В итоге Тайсона лишили титула и понизили в рейтинге издания.

Ранее британский боксер признался, что уступил Энтони Джошуа в спарринге.

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Теги: Тайсон Фьюри, пояс, The Ring, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  01.02.2018, 13:17
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гость
Если бы он кормил Тайсона его бы никогда не отдал..
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