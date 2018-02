Ломаченко: Возможно, Линарес уберет слово король из своего никнейма после боя

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) ответил Хорхе Линаресу на запись в Instagram, в которой венесуэлец назвал украинца глупым.

"Не могу дождаться боя с Линаресом. Возможно, он уберет слово "король" из своего никнейма после боя (Линарес подписан в Твиттере #TheKingJorge – прим.). Ты больше не будешь королем", – написал Ломаченко и добавил хештег #KingHiTechLomachenko.

