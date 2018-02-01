Ломаченко: Возможно, Линарес уберет слово король из своего никнейма после боя

Украинский боксер ответил на слова венесуэльца.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) ответил Хорхе Линаресу на запись в Instagram, в которой венесуэлец назвал украинца глупым.

"Не могу дождаться боя с Линаресом. Возможно, он уберет слово "король" из своего никнейма после боя (Линарес подписан в Твиттере #TheKingJorge – прим.). Ты больше не будешь королем", – написал Ломаченко и добавил хештег #KingHiTechLomachenko.

Напомним, ранее промоутер Боб Арум назвал возможные даты для боя Ломаченко – Линарес.

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