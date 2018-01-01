Фьюри признался, что уступил Джошуа в спарринге

Британские боксеры встречались на ринге еще в 2010 году.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри был серьезно потрясен в спарринге с действующем владельцем поясов по версиям WBA, IBF и IBO в дивизионе Энтони Джошуа.

Правда, случилось это еще в 2010-м году, когда Джошуа был еще любителем, а Фьюри – далек от восхождения на боксерский Олимп.

Журналист BBC Майк Костелло решил напомнить, что говорил Фьюри в 2010 году после спарринга с Джошуа. Тогда 22-летний Фьюри, перспективный боксер-профессионал с одиннадцатью победами, решил поспарринговать с Энтони Джошуа, который недавно стал чемпионом Англии в любителях в первый раз, сообщает Allboxing.

"Я подумал про себя, что не буду сильно стараться, потому что он еще любитель, и возможно больше не согласится спарринговать со мной, если я разозлюсь. Он бросился на меня, выбросил двойку и левый боковой, я ушел от атаки и подумал: "он не так уж хорош, буду спокойно работать". И тут "бам" – он нанес мне мощный апперкот прямо в подбородок. Если бы у меня была такая слабая челюсть, как у Дэвида Прайса, я бы месяц пролежал в нокауте", – рассказал в Фьюри в сентябре 2010 года в интервью Стиву Бансу.

"Считаю себя одним из лучших супертяжеловесов в мире. Он провел против меня три раунда и побил меня. Я не собираюсь это отрицать. Я говорю открыто, он побил меня в спарринге", – добавил тогда Фьюри.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри потеряет свой последний пояс, если до февраля не объявит о бое.