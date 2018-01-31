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Усик стал троещинским бандитом в мультфильме

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Украинский боксер попробовал себя в новой роли.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/ukrainianfilmdistribution

Чемпион мира по версии WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик озвучил персонажа мульфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".

В нем голосом украинского спортсмена заговорит троещинский бандит. Также в дубляже также принимал участие Василий Вирастюк.

Отметим, что в украинском прокате мультфильм стартует с 7 марта.

Ранее сообщалось, что Усик попал на обложку февральского выпуска авторитетного журнала.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Александр Усик, мультфильм, озвучка
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