Усик стал троещинским бандитом в мультфильме

Украинский боксер попробовал себя в новой роли.

Чемпион мира по версии WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик озвучил персонажа мульфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".

В нем голосом украинского спортсмена заговорит троещинский бандит. Также в дубляже также принимал участие Василий Вирастюк.

Отметим, что в украинском прокате мультфильм стартует с 7 марта.

Ранее сообщалось, что Усик попал на обложку февральского выпуска авторитетного журнала.

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