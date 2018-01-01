Усик попал на обложку февральского выпуска авторитетного журнала
Фотография украинского боксера красуется на обложке Boxing News.
Украинский боксер Александр Усик попал на обложку авторитетного журнала Boxing News.
Напомним, что наш спортсмен добыл победу в поединке с латышом Майрисом Бриедисом, тем самым объединив чемпионские пояса по версии WBO и WBC. Также эта победа позволила ему выйти в финал WBSS, где он встретится с победителем пары Гассиев – Дортикос.
Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что бой Усика и Бриедиса – лучший в истории тяжелого дивизиона.
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