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Гассиев и Дортикос провели открытую тренировку перед боем

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Мурат Гассиев и Юниер Дортикос потренировались на публике перед полуфинальным поединком WBSS.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
facebook.com/WBSuperSeries

Уже в ближайшие выходные состоится полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, в котором обладатель титула IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев встретится "регулярным" чемпионом WBA Юниером Дортикосом.

В преддверии этого противостояния боксеры провели открытую тренировку, во время которой продемонстрировали свои умения в ринге, а также пообщались с прессой.

"Очень здорово ощущать поддержку такого большого количества людей. Фанаты действительно с нетерпением ждут боя", – отметил Гассиев.

"Неделя перед боем прошла хорошо. Здесь, в Сочи, меня отлично приняли, и я отплачу фанатам, устроив классное шоу", – сказал Дортикос.

Напомним, полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи. Победитель выйдет в финал, где сразится с Александром Усиком.

Отметим, что на нашем сайте пройдет онлайн трансляция боя Гассиев – Дортикос.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Юниер Дортикос, открытая тренировка, фото
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