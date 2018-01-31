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Уайлдер: Я самая большая угроза в карьере Джошуа

Комментариев: 3
Деонтей Уайлдер полагает, что наводит страх на Энтони Джошуа.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился своим мнением о бывшем чемпионе Тайсоне Фьюри.

"Фьюри – яркий персонаж нашего дивизиона. Мне нравятся такие парни. Мне не по душе его неуклюжий боксерский стиль, но под него очень сложно подстроиться. В бою с таким соперником ты не знаешь, чего от него ожидать", – заявил Уайлдер во время подкаста BoxNation.

Также американец в очередной раз упомянул своего самого желанного соперника – британца Энтони Джошуа, владеющего титулами WBA, IBO и IBF.

"Думаю, Джошуа боится драться со мной. Вся страна его нахваливает, и это немного ударило ему в голову. Но на самом деле он понимает, что я могу закончить все это одним ударом, а потому он в ужасе.

Я знаю, что Джошуа постоянно, даже когда спит, думает о том, что однажды его карьера будет закончена. И я буду тем, кто это сделает. Я самая большая угроза для него. И я очень хочу, чтобы этот бой состоялся", – добавил Уайлдер.

Напомним, следующим соперником Деонтея Уайлдера станет Луис Ортис, встреча состоится 3 марта в Нью-Йорке. Энтони Джошуа, в свою очередь, готовится к поединку с Джозефом Паркером, бой пройдет на 31 марта в Кардиффе.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
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Комментариев (3)
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its_ok    31.01.2018, 22:04
Оценка:  0
its_ok
ДЖошуа реальная проблема для всех боксеров современности. Кто-то устоит все 12 раундов, кого-то вынесут вперед ногами. Тем более, что он в процессе становления, набирается опыта, это ппц будет машина, сочувствую я им всем, кто боксирует в епохе Джошуа!
гость  (аноним)  31.01.2018, 21:18
Оценка:  +1
гость
Джошуа продолжает собирать пояса. Аты продолжаешь молоть языком....
гость  (аноним)  31.01.2018, 21:14
Оценка:  +1
гость
Ты самое большое Трепло....
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