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Головкин – Альварес: прогноз и ставки букмекеров на реванш

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Букмекеры считают Геннадия Головкина фаворитом в противостоянии с Саулем Альваресом.
Сауль Альварес – Геннадий Головкин
Сауль Альварес – Геннадий Головкин
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF в среднем весе Геннадий Головкин проведет реванш против мексиканского боксера Сауля Альвареса.

По мнению букмекеров, боксер из Казахстана является фаворитом поединка.

Так, на победу Геннадия Головкина компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,53. На успех его оппонента – 2,5. Ничья в данном противостоянии оценивается в 23,0.

Напомним, реванш между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом запланирован на 5 мая.

Первый поединок состоялся 16 сентября минувшего года. Тогда в нем была зафиксирована ничья.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, реванш, прогноз, ставки букмекеров
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