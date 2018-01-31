Головкин – Альварес: прогноз и ставки букмекеров на реванш

Букмекеры считают Геннадия Головкина фаворитом в противостоянии с Саулем Альваресом.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF в среднем весе Геннадий Головкин проведет реванш против мексиканского боксера Сауля Альвареса.

По мнению букмекеров, боксер из Казахстана является фаворитом поединка.

Так, на победу Геннадия Головкина компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,53. На успех его оппонента – 2,5. Ничья в данном противостоянии оценивается в 23,0.

Напомним, реванш между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом запланирован на 5 мая.

Первый поединок состоялся 16 сентября минувшего года. Тогда в нем была зафиксирована ничья.

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