Хорхе Линарес: что надо знать о боксере, которого хочет избить Ломаченко

iSport.ua рассказывает, что из себя представляет венесуэльский чемпион по версии WBA.

Бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом становится все реальнее. Пока боксеры вызывают друг друга на бой, обмениваясь "любезностями", промоутеры готовы сесть за стол переговоров и даже называют возможные даты.

Пока мы ждем продвижения переговоров, согласования деталей и официального объявления боя, присмотримся повнимательнее к возможному сопернику Василия Ломаченко.

Кто такой Хорхе Линарес?

Хорхе Луис Линарес Паленсия – венесуэльский боксер легкого веса, проживающий ранее в Токио, а сейчас перебравшийся в Лондон.

Прозвище 32-летнего боксера – Эль-Ниньо-де-Оро, что означает "Золотой мальчик".

Ранее выступал в категориях суперпетуха, полулегкой, 2-й полулегкой и легкой категориях.

Что выиграл Хорхе Линарес?

Линарес добился неплохого рекорда в любительской карьере (89-5), но без серьезных достижений, кроме побед на уровне страны.

В 2002 году перешел в профессиональную карьеру и для этого перебрался в Токио, проводя первые свои бои в Японии.

21 июля 2007 года Линарес вышел на бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе против мексиканца Оскара Лариоса. Линарес одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде и впервые стал чемпионом мира.

Позже становился чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBA и легком весе по версии WBC. Последний титул потерял в 2016 году без боя, не сумев из-за травмы выйти против Деяна Златичанина. Восстановившись после травмы решил биться не с черногорцем, а с чемпионом мира в легком весе по версии WBA британцем Энтони Кроллой, выиграв у того по очкам в первом бою, а потом и в реванше, таким образом завоевав и защитив титул по версии WBA, а также The Ring, которыми владеет до сих пор.

Опасен ли Линарес?

В первую очередь преимущество Линареса в том, что он уже обосновался в легкой категории, тогда как возможности Ломаченко в этой категории пока неизвестны. Прав Боб Арум, который заявил, что мы можем лишь догадываться о возможностях Ломаченко в легком весе пока он не выступит там.

Линарес – левша, техничный боксер, но его возраст уже сказывается и в высоком темпе он все 12 раундов провести не может. К тому же в 2013 году он брал большую паузу, пока врачи собирали из фрагментов костей его раздробленную руку, и кулаки он теперь бережет, не так вкладывается, как раньше.

Вообще, удивительно, что боксер, который трижды побывал в нокауте в начале карьеры в итоге добился таких вершин. Правда, было два поражения в ранних раундах, что больше объясняется каким-то одним точным попаданием. У Ломаченко сильного удара нет – он перебивает соперника количеством, заставляя того сдаться. Линарес не похож на того, кто откажется от боя, но как оно будет – покажет лишь ринг.

Смотрите лучшие моменты карьеры Линареса:

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