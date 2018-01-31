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Линарес: Ломаченко, твой отец дал тебе правильное имя – ты глуп

Комментариев: 2
Венесуэлец ответил на слова украинского чемпиона.
Хорхе Линарес
Хорхе Линарес
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом легком весе Василий Ломаченко и обладатель пояса WBA в легком весе Хорхе Линарес обменялись репликами по поводу возможного предстоящего боя.

Первым взял слово украинец, который бросил вызов венесуэльскому боксеру.

"Просите, и дано будет вам. Хорхе Линарес, давай встретимся в легком весе! Я буду терпеливо ждать, пока ты решишь, действительно ли хочешь этого", – написал Ломаченко в Instagram.

Ответ чемпиона мира по версии WBA не заставил долго ждать:

"Король Хорхе ждет тебя в легком весе. Василий Ломаченко, твой отец дал тебе правильное имя: ты глуп (игра слов: слово silly (глупый) созвучно имени Василий – прим.), если хочешь этого боя", – ответил Линарес.

Напомним, ранее промоутер Боб Арум назвал возможные даты для боя Ломаченко – Линарес.

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Теги: Хорхе Линарес, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  31.01.2018, 13:56
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петенька
pусский (аноним) 31.01.2018, 13:48 и Линарес, вас обоих я бы с радостью вытрахал грубо в пуканчик, пока из него не потечет шоколад))))). Или с парнями в два ствола вас долбили)))).
pусский  (аноним)  31.01.2018, 13:48
Оценка:  0
pусский
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