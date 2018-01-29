Переключиться на мобильную версию

Владимир Кличко поздравил Бекхэма с включением Майами в состав МЛС

Комментариев: 0
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм добился включения своего футбольного клуба Майами в американскую лигу МЛС.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
кадр из видео

Накануне стало известно, что с 2020 года футбольный клуб Майами, который основал экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, будет выступать в МЛС.

В честь этого лига записала ролик из видеобращений к британцу звезд спорта и шоу-бизнеса. Одним из них оказался украинский боксер Владимир Кличко. Также именитого спортсмена поздравили Неймар, Серена Уильямс и Усэйн Болт.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Дэвид Бекхэм, МЛС, Майами, Владимир Кличко, Серена Уильямс, Усэйн Болт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь