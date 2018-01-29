Джошуа усердно готовится к бою с Паркером

Энтони Джошуа с головой окунулся в тренировочный процесс перед боем с Джозефом Паркером.

Чемпион мира по версии WBA, IBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа продолжает подготовку к бою против обладателя титула WBA Джозефа Паркера.

О проделанной работе британец регулярно отчитывается в Instagram.

Напомним, объединительный поединок между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером состоится 31 марта в Кардиффе.

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