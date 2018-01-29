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Джошуа усердно готовится к бою с Паркером

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Энтони Джошуа с головой окунулся в тренировочный процесс перед боем с Джозефом Паркером.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA, IBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа продолжает подготовку к бою против обладателя титула WBA Джозефа Паркера.

О проделанной работе британец регулярно отчитывается в Instagram.

 

Hard Work ~ Smart Work 🥊 #AJBXNG

Публикация от Anthony Joshua (@anthony_joshua)

Напомним, объединительный поединок между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером состоится 31 марта в Кардиффе.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер
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