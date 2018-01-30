Гассиев – Дортикос: почти все билеты уже продали

На полуфинальном поединке WBSS Мурат Гассиев – Юниер Дортикос ожидается аншлаг.

Совсем скоро чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев сразится с обладателем титула WBA Юниером Дортикосом в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии.

По информации ТАСС, организаторы реализовали более 12 тысяч билетов на данный поединок. Всего планируется реализовать 15,5 тысяч билетов.

Первоначально планировалось, что ледовый дворец Большой, где будет проходить бой, вместит 14 тысяч зрителей. Но из-за большого количества желающих количество зрительских мест решено было увеличить.

Напомним, бой Гассиева и Дортикоса состоится 3 февраля в Сочи. Победитель выйдет в финал WBSS, где встретится с украинцем Александром Усиком.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Гассиев – Дортикос.

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