Хирн: Близки к тому, чтобы анонсировать бой Поветкин – Прайс

Британский промоутер заявил, что победитель боя Поветкин – Прайс станет претендентом на встречу с Энтони Джошуа.

Эдди Хирн заявил, что его клиент Дэвид Прайс и Александр Поветкин близки к заключению контракта.

"Мы близки к тому, чтобы анонсировать этот бой. Дэвид согласен на этот поединок. Александр также согласен на него. Надеюсь, что к концу недели мы объявим о проведении этой встречи на арене в Кардиффе. На кону боя будет стоять титул по версии WBA Intercontinental, которым владеет Поветкин, и статус претендента на бой с Энтони Джошуа. Это огромная возможность для Прайса", – приводит слова британского промоутера BoxingScene.

Ожидается, что встреча между Поветкиным и Прайсом состоится 31 марта в андеркарде боя Энтони Джошуа – Джозеф Паркер.

Отметим, ранее Эдди Хирн заявил, что поединок против россиянина станет отличным вариантом для его подопечного.

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