Президент WBC: Бой Усика и Бриедиса – лучший в истории тяжелого дивизиона
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился впечатлениями от боя между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом.
"Это был лучший бой тяжеловесов в истории дивизиона. Арена была заполнена под завязку, а атмосфера была наэлектризована в течение всех раундов.
Судьям WBC даже дали наушники с шумоподавлением, чтобы поспособствовать максимальной концентрации и ограничить влияние шума на подсознание судьи во время боя. Эти трибуны были самыми громкими, которые я когда-либо слышал", – цитирует Сулеймана World Boxing News.
Напомним, полуфинальный поединок WBSS между Усиком и Бриедисом состоялся 27 января. По итогам 12 раундов украинец одержал победу, объединив титулы WBO и WBC.
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