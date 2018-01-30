Президент WBC: Бой Усика и Бриедиса – лучший в истории тяжелого дивизиона

Маурисио Сулейман прокомментировал полуфинальный поединок WBSS Александр Усик – Майрис Бриедис.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился впечатлениями от боя между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом.

"Это был лучший бой тяжеловесов в истории дивизиона. Арена была заполнена под завязку, а атмосфера была наэлектризована в течение всех раундов.

Судьям WBC даже дали наушники с шумоподавлением, чтобы поспособствовать максимальной концентрации и ограничить влияние шума на подсознание судьи во время боя. Эти трибуны были самыми громкими, которые я когда-либо слышал", – цитирует Сулеймана World Boxing News.

Напомним, полуфинальный поединок WBSS между Усиком и Бриедисом состоялся 27 января. По итогам 12 раундов украинец одержал победу, объединив титулы WBO и WBC.

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