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Кличко провел тренировку в Конча-Заспе

Комментариев: 7
Экс-чемпион мира продолжает следить за своей физической формой.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
instagram.com/trener_4.10

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, вернувшись из Риги, где он поддерживал своего соотечественника Александра Усика в бою с Майрисом Бриедисом, провел тренировку на базе в Канча-Заспе.

Несмотря на завершение карьеры профессионального боксера, украинец продолжает держать себя в форме.

Напомним, что в ноябре минувшего года Владимир Кличко впервые вышел на ринг после завершения карьеры.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, фото, тренировка
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Комментариев (7)
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Осталось 500 символов
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Степан  (аноним)  30.01.2018, 22:43
Оценка:  +2
Степан
Я уверен, что он еще вернется, и очень хочу этого.
гость  (аноним)  30.01.2018, 22:38
Оценка:  -3
гость
Вовка за столько лет забыл что в этом весе так хорошо отоваривают.. И вышел как не в чем не бывало делать нежные объятия.. Но тут произошло другое нежных объятий не получилось .. И пришлось принимать то что предложили....
Mr_Nike    30.01.2018, 22:36
Оценка:  -4
Mr_Nike
завершение карьеры это когда официально объявляешь всем об окончании.а не просыраешь все пояса и рассказываешь всем что ты красавчик
гость  (аноним)  30.01.2018, 22:11
Оценка:  -2
гость
Даа хорошо он тогда п....ды отгреб...
chippolino2017    30.01.2018, 22:04
Оценка:  -1
chippolino2017
За деньги боксирует с местными богатыми?
Vodavozz    30.01.2018, 21:55
Оценка:  -4
Vodavozz
Кто это?
гость  (аноним)  30.01.2018, 20:54
Оценка:  -1
гость
Сам себя не пропиарит не кто не вспомнит.. Даа быстро забыли...
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