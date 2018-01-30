Кличко провел тренировку в Конча-Заспе

Экс-чемпион мира продолжает следить за своей физической формой.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, вернувшись из Риги, где он поддерживал своего соотечественника Александра Усика в бою с Майрисом Бриедисом, провел тренировку на базе в Канча-Заспе.

Несмотря на завершение карьеры профессионального боксера, украинец продолжает держать себя в форме.

Напомним, что в ноябре минувшего года Владимир Кличко впервые вышел на ринг после завершения карьеры.

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