Гассиев – Дортикос: онлайн трансляция боя

Мурат Гассиев проведет бой с Юниером Дортикосом в Сочи. Онлайн трансляция боя Гассиев – Дотикос начнется 3 февраля в 22:00.

Чемпион мира по версии IBF россиянин Мурат Гассиев и обладатель пояса WBA Regular кубинец Юниер Дортикос встретятся во втором полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Поединок Гассиев – Дортикос пройдет в Сочи 3 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары будет драться в решающем поединке турнира с украинским чемпионом WBO/WBC Александром Усиком.

По мнению букмекеров, российский боксер является фаворитом поединка. Так, на его победу компания 1xBet принимает ставки с коэффициентом 1,45. На успех кубинца – 2,08. Ничья в данном противостоянии оценивается в 34,0.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя Гассиев – Дортикос, которая будет доступна в этой статье 3 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени.