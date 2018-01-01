Гассиев – Дортикос: онлайн трансляция боя
Чемпион мира по версии IBF россиянин Мурат Гассиев и обладатель пояса WBA Regular кубинец Юниер Дортикос встретятся во втором полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Поединок Гассиев – Дортикос пройдет в Сочи 3 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Победитель этой пары будет драться в решающем поединке турнира с украинским чемпионом WBO/WBC Александром Усиком.
По мнению букмекеров, российский боксер является фаворитом поединка. Так, на его победу компания 1xBet принимает ставки с коэффициентом 1,45. На успех кубинца – 2,08. Ничья в данном противостоянии оценивается в 34,0.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя Гассиев – Дортикос, которая будет доступна в этой статье 3 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени.
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