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Гассиев – Дортикос: онлайн трансляция боя

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Мурат Гассиев проведет бой с Юниером Дортикосом в Сочи. Онлайн трансляция боя Гассиев – Дотикос начнется 3 февраля в 22:00.
Онлайн трансляция боя Гассиев – Дортикос
Онлайн трансляция боя Гассиев – Дортикос

Чемпион мира по версии IBF россиянин Мурат Гассиев и обладатель пояса WBA Regular кубинец Юниер Дортикос встретятся во втором полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Поединок Гассиев – Дортикос пройдет в Сочи 3 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары будет драться в решающем поединке турнира с украинским чемпионом WBO/WBC Александром Усиком.

По мнению букмекеров, российский боксер является фаворитом поединка. Так, на его победу компания 1xBet принимает ставки с коэффициентом 1,45. На успех кубинца – 2,08. Ничья в данном противостоянии оценивается в 34,0.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя Гассиев – Дортикос, которая будет доступна в этой статье 3 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Мурат Гассиев, Юниер Дортикос, бокс, онлайн трансляция
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