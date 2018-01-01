Беллью намерен встретиться с Усиком после его победы в WBSS

Тони Беллью ради встречи с Усиком готов вернуться в тяжелый вес.

Британец Тони Беллью хочет провести бой против чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александром Усиком, если украинец выиграет в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Если триумф Усика состоится, то Беллью готов вернуться в тяжелый вес, чтобы сделать бой возможным. Об этом он рассказал в интервью BBC.

По его словам, звание WBC Champion Emeritus дает ему право требовать втречи с украинским чемпионом.

Отметим, WBC наградил Беллью титулом WBC Champion Emeritus, когда тот перешел в супертяжелый вес. По правилам WBC, обладатель этого титула может в любой момент вызвать на бой обладателя полноценного пояса, которым Усик завладел, победив Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.

Ранее сообщалось, что после победы Усика над Бриедисом, Беллью написал, что украинец достоен этого и назвал его глотком свежего воздуха.

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