Арум назвал возможные даты для боя Ломаченко - Линарес

По словам промоутера переговоры начнутся в ближайшее время.

Промоутер Василия Ломаченко, Боб Арум, не видит никаких препятствий к проведению поединка между украинцем и Хорхе Линаресом, и в ближайшее время анонсировал начало переговоров.

"Переговоры еще не начались, поскольку мы должны быть уверены, что Линарес полностью здоров: в последнем бою он получил небольшое рассечение и легкую травму руки. Глупо начинать договариваться, исходя из слишком оптимистичных прогнозов о физическом состоянии бойца

Как только мы получим отчет о состоянии здоровья Линареса, я собираюсь переговорить с главным промоутером Акихико Хондой - именно он первым предложил нам бой против Линареса. После разговора с ним мы конечно свяжемся с Golden Boy.

Поединок может состояться 28 апреля или 12 мая. Скорее всего, это будет 12 мая, чтобы мы были уверены в физическом состоянии Линареса", - цитирует Арума Boxingscene.com.

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