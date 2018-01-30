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Мейвезер потроллил Макгрегора в соцсети

Комментариев: 1
Боксер напомнил Макгрегору о его проигрыше.
Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер
Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер
Getty Images

Флойд Мейвезер не упустил возможности потроллить Конора Макгрегора. На этот раз он сделал это через социальную сеть Instagram.

Легендарный американский боксер разместил на своей странице фотографию с боя с Конором Макгрегором. Мейвезер поставил под фотографией хэштэг #MCM и подписал "Mayweather Crushes McGregor".

 

#MCM Mayweather Crushes McGregor.

A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on

Напомним, что бой Макгрегора и Мейвезера состоялся 26 августа в Лас-Вегасе. Для ирландца это был первый в жизни поединок по правилам бокса. Он продержался против непобежденного американца 9 полных раундов, а в 10-м рефери остановил бой, присудив победу Мейвезеру техническим нокаутом.

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Теги: Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, бокс, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Peyot    30.01.2018, 12:10
Оценка:  +1
Peyot
Я считаю что Мейвезер должен дать реванш Макгрегору в восьмиугольнике перед тем как тролить и кичиться своей победой. Выйди если ты мужик и сразись теперь по егоправилам. Он не засцал по твоим драться!
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