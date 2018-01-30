Мейвезер потроллил Макгрегора в соцсети

Боксер напомнил Макгрегору о его проигрыше.

Флойд Мейвезер не упустил возможности потроллить Конора Макгрегора. На этот раз он сделал это через социальную сеть Instagram.

Легендарный американский боксер разместил на своей странице фотографию с боя с Конором Макгрегором. Мейвезер поставил под фотографией хэштэг #MCM и подписал "Mayweather Crushes McGregor".

#MCM Mayweather Crushes McGregor. A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Jan 29, 2018 at 8:17pm PST

Напомним, что бой Макгрегора и Мейвезера состоялся 26 августа в Лас-Вегасе. Для ирландца это был первый в жизни поединок по правилам бокса. Он продержался против непобежденного американца 9 полных раундов, а в 10-м рефери остановил бой, присудив победу Мейвезеру техническим нокаутом.

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