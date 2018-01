Ломаченко: Возможно, сначала выиграю пояс в UFC, пока жду Линареса

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко обратился к Хорхе Линаресу с вопросом, готов ли тот к бою с легком весе.

"Линарес, ты готов драться со мной в 135 фунтах? Если нет, возможно, я сначала выиграю пояс в UFC, пока жду тебя", – пошутил Ломаченко в Twitter.

Также украинец опубликовал видео, в котором он борется с Жаном Беленюком.

You ready to fight me at 135 @JorgeLinares ? If not, maybe I’ll go win a belt in the UFC first while waiting on you. 😂 pic.twitter.com/XHApvExSoD