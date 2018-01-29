Переключиться на мобильную версию

Ломаченко: Возможно, сначала выиграю пояс в UFC, пока жду Линареса

Комментариев: 0
Василий Ломаченко жаждет боя с Хорхе Линаресом.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко обратился к Хорхе Линаресу с вопросом, готов ли тот к бою с легком весе.

"Линарес, ты готов драться со мной в 135 фунтах? Если нет, возможно, я сначала выиграю пояс в UFC, пока жду тебя", – пошутил Ломаченко в Twitter.

Также украинец опубликовал видео, в котором он борется с Жаном Беленюком.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, UFC
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь