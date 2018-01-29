Беллью готов к бою с Фьюри

Тони Беллью не против встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью заявил, что готов встретиться на ринге с бывшим чемпионом-супертяжем Тайсоном Фьюри.

"Фьюри разрешили вернуться в бокс, желаю ему удачи. Он хороший парень, но в нашем бизнесе полно идиотов. Я бы встретился с ним на ринге и готов стать его первым соперником после возвращения. Уверен, что смогу его победить.

Фьюри хочет большого денежного боя, а это возможно, только если он будет драться со мной или Энтони Джошуа. Я готов к бою с ним", – цитирует Беллью Metro.

Напомним, в настоящее время Беллью готовится к реваншу с Дэвидом Хэем, поединок с которым запланирован на 5 мая. Фьюри же намерен вернуться на ринг в апреле.

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