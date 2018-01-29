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Беллью готов к бою с Фьюри

Комментариев: 2
Тони Беллью не против встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью заявил, что готов встретиться на ринге с бывшим чемпионом-супертяжем Тайсоном Фьюри. 

"Фьюри разрешили вернуться в бокс, желаю ему удачи. Он хороший парень, но в нашем бизнесе полно идиотов. Я бы встретился с ним на ринге и готов стать его первым соперником после возвращения. Уверен, что смогу его победить.

Фьюри хочет большого денежного боя, а это возможно, только если он будет драться со мной или Энтони Джошуа. Я готов к бою с ним", – цитирует Беллью Metro.

Напомним, в настоящее время Беллью готовится к реваншу с Дэвидом Хэем, поединок с которым запланирован на 5 мая. Фьюри же намерен вернуться на ринг в апреле.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Тайсон Фьюри
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.01.2018, 22:14
Оценка:  -1
гость
Усик засцыт выходить с ним.. Белью его закапает в риг.. Усик теперь будет осторожно выходить. Начнет говорить как Вовка. тому рано. с тем не выгодно .а стем не заработаешь. и.т.д.
its_ok    29.01.2018, 22:02
Оценка:  0
its_ok
Белью пусть лучше готовится к бою с Усиком!
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