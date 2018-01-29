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Кличко на бое Усика заметили в компании жгучей блондинки

Комментариев: 5
Экс-чемпион мира смотрел бой Усик – Бриедис в компании известной альпинистки.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
twitter.com/klitschko

Бывший чемпион мира Владимир Кличко совсем недавно побывал в Риге, где поддержал Александра Усика в бою против Майриса Бриедиса.

В компании боксера была замечена известная украинская альпинистка Ирина Галай. Именно она первая из украинок покорила вершину Эвереста.

"Подстраховочка", – прокомментировала девушка снимок.

Также блондинка поймала в кулуарах Василия Ломаченко, который прилетел в столицу Латвии поддержать своего друга, и собственно самого виновника торжества – Александра Усика.

Напомним, Александр Усик сумел победить Майриса Бриедиса в полуфинальном бое Всемирной боксерской суперсерии.

После поединка Владимир Кличко выразил почтение своему соотечественнику.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, фото, вне игры, Ирина Галай
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  29.01.2018, 22:33
Оценка:  0
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Вот вам и "гей" )))) он, видимо очень хитер, не опровергает слухи, а баб, знай, пожиривает-с....
Серый    29.01.2018, 20:45
Оценка:  +1
Серый
Ващето бывают жгучие брюнетки.Афтар ЛоЛ)))
Пе4кин_говорит    29.01.2018, 20:39
Оценка:  -2
Пе4кин_говорит
Жгучая?
bxzrteek    29.01.2018, 20:29
Оценка:  -1
bxzrteek
Пока Владимир смотрит бокс в компании проституток-скалалазок в Риге,его"благоверная"Ха йден скачет на здоровенном"рычаге"жирн ого,темнокожего водителя-дальнобойщика Майкла Роджерса из Детройта...Такая нынче любовь...
гость  (аноним)  29.01.2018, 20:26
Оценка:  0
гость
На лицо для Вовки сойдет. А Лом ей в пуп дышит..
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