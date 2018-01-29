Кличко на бое Усика заметили в компании жгучей блондинки

Экс-чемпион мира смотрел бой Усик – Бриедис в компании известной альпинистки.

Бывший чемпион мира Владимир Кличко совсем недавно побывал в Риге, где поддержал Александра Усика в бою против Майриса Бриедиса.

В компании боксера была замечена известная украинская альпинистка Ирина Галай. Именно она первая из украинок покорила вершину Эвереста.

"Подстраховочка", – прокомментировала девушка снимок.

Также блондинка поймала в кулуарах Василия Ломаченко, который прилетел в столицу Латвии поддержать своего друга, и собственно самого виновника торжества – Александра Усика.

Напомним, Александр Усик сумел победить Майриса Бриедиса в полуфинальном бое Всемирной боксерской суперсерии.

После поединка Владимир Кличко выразил почтение своему соотечественнику.