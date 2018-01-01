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Усик – Бриедис: WBSS представила фильм о бое

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Организаторы Всемирной боксерской суперсерии опубликовали фильм о полуфинальном бое.
WBSS представил фильм о бое Усик – Бриедис
WBSS представил фильм о бое Усик – Бриедис
кадр из видео

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) накануне в Риге решением большинства судей (114:114, 115:113, 115:113) одолел Майриса Бриедиса (23-1, 18 КО) и стал первым финалистом Всемирной боксерской суперсерии.

Организаторы турнира WBSS "по гарячим следам" смонтировали фильм о бое. Что из этого вышло, смотрите ниже:

Напомним, в финале WBSS наш боксер встретится с победителем встречи Мурат Гассиев – Юниер Дортикос. Решающий бой запланирован на май 2018 года в Саудовской Аравии.

Смотри также полное видео и статистику ударов боя Усик – Бриедис.

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Теги: Александр Усик, Майрис Бриедис, WBSS, фильм, видео, бокс
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