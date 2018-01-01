Усик выиграл от боя с Бриедисом больше, чем кажется

Редактор iSport.ua Виталий Володько делится своими впечатлениями о бое Усик – Бриедис.

Чаще всего спокойный взгляд на вещи позволяет по-другому оценить увиденное. Сразу после боя Александра Усика и Майриса Бриедиса в Риге многие окрестили его претендентом на поединок года.

У меня тоже было схожее восторженное мнение, но пересмотр боя позволил его оценить немного иначе.

По факту мы увидели немногое, что заставило назвать бой великим – да, был бой в высоком темпе, но без опасных ударов, а тем более нокдаунов или нокаута. Было много ударов, но большинство в блок или мимо; были попытки рубки, что нетипично для категории, а также малое количество клинчей, но этого мало.

С чем сложно не согласиться, так это с утверждением, что это был самый сложный бой в карьере Усика, но он все равно прошел по плану украинца.

Бриедис сделал все, что мог для победы, но его план не сработал. Усик медленно начинает бои, присматриваясь к сопернику и именно это пытался использовать Майрис. Активное начало боя с прессингом, укорачиванием дистанции, большим темпом – это дало свои плоды в виде выигрыша стартовых раундов, но Бриедис был бы не против в добавок плотно попасть и потрясти Усика, а лучше завершить бой нокаутом.

Это ему не удалось и с четвертого раунда Усик начал контролировать ход боя – он "нащупал" слабые стороны Бриедиса, лишил его козырей, увеличив темп, перестал подпускать на среднюю дистанцию и не дал клинчевать. Преимущество Усика не было тотальным, но он все равно выигрывал раунд за раундом. Спасибо судье, который пресек грязные приемы Бриедиса. Да, в дальнейшем Бриедису удавались вспышки активности и главное его достоинство – что ему удалось на высоком темпе провести все 12 раундов, но этого было мало для победы. Бриедис за бой с Усиком заслужил много похвалы, но не того, чтобы рефери поднял его руку в качестве победителя.

Александр Усик выиграл, сделал это убедительно для специалистов и зрелищно для любителей бокса и в этом его главная победа. После таких побед число поклонников растет быстрее, чем после выигранных, но скучных боев, пусть и с соперниками высокого уровня.

Другие победы Усику от боя с Бриедисом придется отыскивать самому.

Бой в таком темпе на протяжении всех 12 раундов позволил Усику оценить свои слабые стороны и ошибки, которые нужно теперь терпеливо исправлять.

По ходу боя Усик пропустил 149 ударов. Хотя удары и не тяжелые, но достаточно жесткие, чтобы у Усика возникли сложности. И лицо после боя показывало, что бесследно они не прошли. Но в то же время, мы увидели, что у украинца крепкий подбородок и удар он держать умеет. С другой стороны, на подбородок рассчитывать не нужно и необходимо серьезно поработать над защитой, ведь столько силовых пропускать от Гассиева и особенно Дортикоса может быть чревато поражением.

Этот бой еще раз доказал, что Усик наделен особым талантом. Но точно так же все увидели, что есть много чему учиться в профессионалах. Усик во многом выиграл за счет своего чутья и рефлексам, которые после стартовых раундов подсказали Александру, что боксировать можно либо очень близко, либо далеко. Можно сказать, что победил не план на бой, а талант Усика. А это значит, что в тактической гибкости нужно прибавить.

Вызывает вопросы и выполненное "домашнее задание". После боя Денис Беринчик констатировал, что Усик пропустил слишком много апперкотов. "Это его ошибка, потому что после своих атак он уходил не в ту сторону – а под удар", - заявил Денис. Но то, что апперкот Бриедиса – опаснейшее оружие говорили многие и то, что украинец за разом нарывался на него, вопрос и к самому боксеру, и к его тренеру Сергею Ватаманюку.

Усик выиграл от боя с Майрисом Бриедисом много – тут и уважение экспертов за подтверждение своего боксерского таланта против настолько сильного соперника, и увеличившаяся после боя армия поклонников. Но что более ценно для Александра – это сам бой, который показал Усику места, над которыми нужно работать.

От проделанной работы с тренером зависит то, каким мы Александра Усика увидим в финале Всемирной боксерской суперсерии и дальнейшие перспективы украинца в супертяжелом весе.

Для тех, кто пропустил бой – смотрите полное видео поединка Александра Усика и Майриса Бриедиса. Смотрите также статистику ударов поединка Усик – Бриедис.

На пресс-конференции после боя Бриедис выразил надежду на реванш, а Усик признался, что Майрис не удивил его, и он с командой выполнил задачу, поэтому возвращается домой с двумя чемпионскими поясами.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram.