Гассиев – Дортикос: россиянин прилетел в Сочи

Поединок Мурата Гассиева против Юниера Дортикоса пройдет в ближайшие выходные.

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев прибыл в Сочи на предстоящий 3 февраля бой. Об этом Гассиев сообщил на своей странице в Instagram.

Соперником Гассиева станет обладатель пояса WBA Regular кубинец Юниер Дортикос.

Поединок Гассиев – Дортикос станет вторым полуфиналом Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе. Первый финалист украинец Усик планирует посетить бой Гассиева и Дортикоса в Сочи.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram.