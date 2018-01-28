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Гассиев – Дортикос: россиянин прилетел в Сочи

Комментариев: 2
Поединок Мурата Гассиева против Юниера Дортикоса пройдет в ближайшие выходные.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
instagram.com

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев прибыл в Сочи на предстоящий 3 февраля бой. Об этом Гассиев сообщил на своей странице в Instagram.

 

Sochi! 🌴🥊 #boxing #Russia #sochi @wbsuperseries

Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev)

Соперником Гассиева станет обладатель пояса WBA Regular кубинец Юниер Дортикос.

Поединок Гассиев – Дортикос станет вторым полуфиналом Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе. Первый финалист украинец Усик планирует посетить бой Гассиева и Дортикоса в Сочи.

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Теги: Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия, бокс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.01.2018, 23:13
Оценка:  -1
гость
Сидит на трубе около сочинского морвокзала. Хорошо там, близко кафешки, где кавказцы делают классный шашлык. Советую всем завсегдатаям бигмира.
гость  (аноним)  28.01.2018, 22:55
Оценка:  -1
гость
Молодей Мурат готовься к бою мы в тебя верим...
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