Тренер Усика: У меня не было сомнений, что Саша победил

Сергей Ватаманюк заявил, что команда начнет строить планы только после того, как узнает соперника по финалу.

Тренер чемпиона мира по версии WBO и WBC в тяжелом весе Александра Усика, Сергей Ватаманюк прокомментировал победу своего подопечного над Майрисом Бриедисом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.

"У меня не было сомнений, что Саша победил. На мой взгляд, он забрал большее количество раундов.

Бриедис – чемпион мира. Нельзя просто так взять и стать чемпионом. То есть такой человек – априори серьезный противник. Перед боем люди говорили, что условно между собой встречаются первый и второй номера мирового рейтинга. Саша – первый, Майрис – второй. Если обращать внимание на статистику, то можно сказать, что мы увидели неофициальный финал в тяжелом весе

Что касается каких-либо ошибок в поединке, что выходило, а что – нет – все это будем смотреть позже и анализировать. В спокойной обстановке посмотрим бой и будем уже тогда принимать решения по этим моментам.

Мы принимаем участие в турнире. Сейчас был полуфинал, дальше – финал. Только лишь после финала мы сможем говорить о наших дальнейших планах. На следующей неделе будут боксировать Мурат Гассиев с Юниером Дортикосом. Будем ждать победителя этой пары, и только после того, как узнаем соперника в финале, будем планировать, что делать дальше", - отметил Ватаманюк в интервью xsport.ua.

Ранее сообщалось, что Александр Усик в тяжелом бою добыл победу над Майрисом Бриедисом. После боя в ринге Усик признался, что это были самые тяжелые 12 раундов, которые он проводил. Перед боем украинец патриотично вышел на ринг.

Для тех, кто пропустил бой – смотрите полное видео поединка Александра Усика и Майриса Бриедиса. Смотрите также статистику ударов поединка Усик – Бриедис.

На пресс-конференции после боя Бриедис выразил надежду на реванш, а Усик признался, что Майрис не удивил его, и он с командой выполнил задачу, поэтому возвращается домой с двумя чемпионскими поясами.

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