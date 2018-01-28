Паркер отказался от спаррингов с Тайсоном Фьюри

Джозефу Паркеру не подходит стиль Тайсона Фьюри.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер ответил отказом на предложение Тайсона Фьюри провести несколько спаррингов.

"Фьюри - отличный парень, но при всем уважении, я не думаю, что он тот человек, который подойдет нам для спаррингов.

Он слишком хорошо и много двигается и не идет вперед. Мы хотим спарринговать с теми, кто постоянно идет вперед. Фьюри - боец не такого типа. Он не стоит на месте и не принимает на себя много ударов, он умный боксер", - приводит слова Паркера Boxingscene.

Напомним, бой между чемпионом по версиям WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа против чемпиона по версии WBO Джозефом Паркером состоится 31 марта в Кардиффе, Уэльс.

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