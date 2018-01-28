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Усик стал вторым после Владимира Кличко, объединившим титулы в своем весе

Комментариев: 2
До боя в Риге лишь Владимиру Кличко из украинских боксеров объединял титулы в своей категории.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
K2 Promotions

Украинец Александр Усик благодаря победе над Майрисом Бриедисом объединил чемпионские пояса по версиям WBO и WBC в тяжелом весе.

Усик стал всего вторым украинским боксером, которому покорилось подобное достижение. До этого   одновременно владеть как минимум двумя чемпионскими поясами в своем весе удавалось только Владимиру Кличко.

В апреле 2006 года в бою с Крисом Бердом Владимир отобрал титул IBF и завоевал вакантный по версии IBO. В феврале 2008 года в поединке против Султана Ибрагимова к ним удалось добавить пояс WBO, а в 2011 году Кличко отобрал титул WBA у Дэвида Хэя. Титулами WBO, WBA, IBF и IBO Владимир Кличко владел до ноября 2015 года до встречи с Тайсоном Фьюри.

Ранее сообщалось, что Александр Усик в тяжелом бою добыл победу над Майрисом Бриедисом. После боя в ринге Усик признался, что это были самые тяжелые 12 раундов, которые он проводил. Перед боем украинец патриотично вышел на ринг.

Для тех, кто пропустил бой – смотрите полное видео поединка Александра Усика и Майриса Бриедиса. Смотрите также статистику ударов поединка Усик – Бриедис.

На пресс-конференции после боя Бриедис выразил надежду на реванш, а Усик признался, что Майрис не удивил его, и он с командой выполнил задачу, поэтому возвращается домой с двумя чемпионскими поясами.

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Теги: Александр Усик, Майрис Бриедис, бокс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.01.2018, 21:22
Оценка:  0
гость
ОБА МЕШКА.
uffagud    28.01.2018, 20:06
Оценка:  0
uffagud
Усика знаю.Забавный бродяга.А кто такой Владимир Кличко?
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