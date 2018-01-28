Не спал после боя: Усик вернулся домой после победы в Риге

Александр Усик поделился эмоциями после боя, рассказал за счет чего выиграл и допустил возможный реванш с Майрисом Бриедисом.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик вернулся домой после победы в Риге над Майрисом Бриедисом.

Прямо в аэропорту Борисполя Усик устроил небольшую пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов:

“Тактика на бой была тактичная, а соперник был сильным, но не сильнее меня, как оказалось.

За счет чего я выиграл? Наверное, я больше точных ударов нанес, и судьи решили, что нужно отдать победу мне. На каждую атаку Майриса я старался проводить две-три свои атаки.

Всего один клинч в бое? Я сам в шоке. Это хорошо, что не было клинчей. В противном случае не было бы бокса.

Эмоции после боя? Эмоции самые позитивные. Я еще не спал после боя. Я не мог уснуть. Я пришел, повалялся, и только в самолете удалось уснуть. Хотя и сейчас еще где-то летаю. Все, я закончился, выложился в поединке, сперва было много эмоций, а затем под утро все тише-тише... Батарейки мигают.

Но все хорошо. Второй чемпионский пояс у нас, мы его привезли домой. Все отлично.

Зачем мне сейчас анализировать бой? Я только чуть-чуть отошел. Пройдет пару дней, пройдет шумиха, я сяду и спокойно посмотрю поединок, запишу ошибки и будем исправлять их.

Реванш с Бриедисом? Теоретически это возможно.

Что буду делать дальше? Ничего. Хочу увидеть детей и поспать“, - отметил Усик.

Ранее сообщалось, что Александр Усик в тяжелом бою добыл победу над Майрисом Бриедисом. После боя в ринге Усик признался, что это были самые тяжелые 12 раундов, которые он проводил. Перед боем украинец патриотично вышел на ринг.

Для тех, кто пропустил бой – смотрите полное видео поединка Александра Усика и Майриса Бриедиса. Смотрите также статистику ударов поединка Усик – Бриедис.

На пресс-конференции после боя Бриедис выразил надежду на реванш, а Усик признался, что Майрис не удивил его, и он с командой выполнил задачу, поэтому возвращается домой с двумя чемпионскими поясами.

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