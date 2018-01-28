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Не спал после боя: Усик вернулся домой после победы в Риге

Комментариев: 13
Александр Усик поделился эмоциями после боя, рассказал за счет чего выиграл и допустил возможный реванш с Майрисом Бриедисом.
Александр Усик
Александр Усик
K2 Promotions

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик вернулся домой после победы в Риге над Майрисом Бриедисом.

Прямо в аэропорту Борисполя Усик устроил небольшую пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов:  

“Тактика на бой была тактичная, а соперник был сильным, но не сильнее меня, как оказалось.

За счет чего я выиграл? Наверное, я больше точных ударов нанес, и судьи решили, что нужно отдать победу мне. На каждую атаку Майриса я старался проводить две-три свои атаки.

Всего один клинч в бое? Я сам в шоке. Это хорошо, что не было клинчей. В противном случае не было бы бокса.

Эмоции после боя? Эмоции самые позитивные. Я еще не спал после боя. Я не мог уснуть. Я пришел, повалялся, и только в самолете удалось уснуть. Хотя и сейчас еще где-то летаю. Все, я закончился, выложился в поединке, сперва было много эмоций, а затем под утро все тише-тише... Батарейки мигают.

Но все хорошо. Второй чемпионский пояс у нас, мы его привезли домой. Все отлично.

Зачем мне сейчас анализировать бой? Я только чуть-чуть отошел. Пройдет пару дней, пройдет шумиха, я сяду и спокойно посмотрю поединок, запишу ошибки и будем исправлять их.

Реванш с Бриедисом? Теоретически это возможно.

Что буду делать дальше? Ничего. Хочу увидеть детей и поспать“, - отметил Усик.

Ранее сообщалось, что Александр Усик в тяжелом бою добыл победу над Майрисом Бриедисом. После боя в ринге Усик признался, что это были самые тяжелые 12 раундов, которые он проводил. Перед боем украинец патриотично вышел на ринг.

Для тех, кто пропустил бой – смотрите полное видео поединка Александра Усика и Майриса Бриедиса. Смотрите также статистику ударов поединка Усик – Бриедис.

На пресс-конференции после боя Бриедис выразил надежду на реванш, а Усик признался, что Майрис не удивил его, и он с командой выполнил задачу, поэтому возвращается домой с двумя чемпионскими поясами.

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Теги: Александр Усик, Майрис Бриедис, бокс
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Комментариев (13)
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гость  (аноним)  28.01.2018, 22:58
Оценка:  0
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Это еще цветочки ягодки впереди.. Отг реб ать придется по взрослому..
гость  (аноним)  28.01.2018, 22:44
Оценка:  0
гость
По репе та ему настучал Бриедис от души..
uffagud    28.01.2018, 20:56
Оценка:  0
uffagud
С хорошо набитым еблом трудно заснуть...
петенька  (аноним)  28.01.2018, 18:34
Оценка:  0
петенька
pусский (аноним) 28.01.2018, 18:06 Я думаю, скорее наоборот. Загорелый парень натянет Муратика на член, и будет тот весело на нем прыгать. А в финале Усик победит. А потом мы тебя в Питере найдем, и грубо накажем в пуканчик))))).
pусский  (аноним)  28.01.2018, 18:06
Оценка:  -1
pусский
Я бодро пёрнул и жду финала! В Сочи в следующую субботу можно не смотреть, Мурат легко загасит шоколадку, а потом ... будет физическое воспитание крымского предателя.
SEMPENTY    28.01.2018, 20:12
Оценка:  -1
SEMPENTY
Кроме как пердеть ты что то умеешь?
гость  (аноним)  28.01.2018, 18:04
Оценка:  +2
гость
кавказцы в россии очко рвут кацапам и их телкам и по восторженным возгласам автора "россия везде срулит!" им это очень нравится.
гость  (аноним)  28.01.2018, 18:00
Оценка:  -3
гость
Против Гассиева он не продержится и трех раундов.. Всем стало ясно кто он такой. .
SEMPENTY    28.01.2018, 20:14
Оценка:  -1
SEMPENTY
Твой Гассиев, ляжет до второго ранунда. Он только и умеет пердеть так же
как ты.
pусский  (аноним)  28.01.2018, 17:50
Оценка:  -3
pусский
Гассиев по законам гор порвёт ему очко, гы-гы-ы! РОССИЯ ВЕЗДЕ РУЛИТ!
гость  (аноним)  28.01.2018, 17:40
Оценка:  -2
гость
Понимаем, облегчался.
гость  (аноним)  28.01.2018, 17:27
Оценка:  -6
гость
Быдло.
bugrov3    28.01.2018, 17:40
Оценка:  +2
bugrov3
фееричный выродок (определённо мАрдва ).
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