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Шатерникова: Бой с Бриедисом показал, над чем нужно работать Усику

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Экс-чемпионка мира Алина Шатерникова прокомментировала победу Александра Усика над Майрисом Бриедисом.
Алина Шатерникова
Алина Шатерникова
K2 Promotions

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова подвела итог поединка Усик – Бриедис, в котором украинец одержал победу решением судей.

"Очень хороший бой, каждый раунд решал все. Меня даже удивил Майрис Бриедис, я полагала, что он будет хорош, а он был очень хорош. Вначале он явно опережал Усика, который запаздывал с действиями.

К финалу Александру надо стать лучше, не показывать свою атаку, которую видит оппонент, и добавить в защитных действиях. Действительно первые раунды были не лучшими для Усика, ему нужно было привыкнуть к сопернику. Я смотрела в глаза Бриедиса, в них была полная концентрация, и уверенность в себе. Думаю, с такими Усик еще не сталкивался, Хук, конечно, был сильно слабее.

Можно ли Усику поставить нокаутирующий удар? Я не думаю, что надо пытаться придумать что-то новое, и изменить уже сложившегося боксера. Нужно доводить до совершенства те хорошие качества, которые у него есть. Этот бой показал, над чем и сколько нужно работать, чтобы выиграть Всемирную боксерскую суперсерию", – приводит слова Алины Шатерниковой sovsport.ru

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк прокомментировал победу своего клиента.

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Теги: бокс, Александр Усик, бой, Майрис Бриедис, Всемирная боксерская суперсерия, Алина Шатерникова
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  28.01.2018, 12:50
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петенька
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