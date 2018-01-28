Шатерникова: Бой с Бриедисом показал, над чем нужно работать Усику

Экс-чемпионка мира Алина Шатерникова прокомментировала победу Александра Усика над Майрисом Бриедисом.

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова подвела итог поединка Усик – Бриедис, в котором украинец одержал победу решением судей.

"Очень хороший бой, каждый раунд решал все. Меня даже удивил Майрис Бриедис, я полагала, что он будет хорош, а он был очень хорош. Вначале он явно опережал Усика, который запаздывал с действиями.

К финалу Александру надо стать лучше, не показывать свою атаку, которую видит оппонент, и добавить в защитных действиях. Действительно первые раунды были не лучшими для Усика, ему нужно было привыкнуть к сопернику. Я смотрела в глаза Бриедиса, в них была полная концентрация, и уверенность в себе. Думаю, с такими Усик еще не сталкивался, Хук, конечно, был сильно слабее.

Можно ли Усику поставить нокаутирующий удар? Я не думаю, что надо пытаться придумать что-то новое, и изменить уже сложившегося боксера. Нужно доводить до совершенства те хорошие качества, которые у него есть. Этот бой показал, над чем и сколько нужно работать, чтобы выиграть Всемирную боксерскую суперсерию", – приводит слова Алины Шатерниковой sovsport.ru

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