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Матиссе – Кирам: видео обзор боя

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Лукас Матиссе нокаутировал Теву Кирама. Смотри видео обзор поединка Матиссе – Кирам.
Тева Кирам – Лукас Матиссе
Тева Кирам – Лукас Матиссе
Getty Images

В Инглвуде завершился вечер бокса, главным событием которого стала встреча за вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе между Лукасом Матиссе и Тевой Кирамом.

В восьмом раунде первый из них отправил соперника в нокдаун, а затем и в нокаут.

Смотри видео обзор боя Матиссе – Кирам:

В соглавном событии вечера чемпион мира по версии WBA Super в легком весе Хорхе Линарес защищал титул от посягательств Мерсито Гесты.

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Теги: бокс, Лукас Матиссе, Тева Кирам, видео
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