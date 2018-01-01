Линарес защитил пояс WBA, выиграв 13-й бой кряду

Хорхе Линарес в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA в легком весе победил филиппинца Мерсито Гесту.

Мерсито Геста – Хорхе Линарес Getty Images

Чемпион мира по версии WBA Super в легком весе Хорхе Линарес защищал титул от посягательств Мерсито Гесты. Первый полностью контролировал ход боя и одержал уверенную победу единогласным решением судей – 118:110, 118:110, 117:111. Таким образом, венесуэльский боксер выиграл 13-й поединок подряд. Смотри также видео обзор боя Линарес – Геста:

Isport.ua