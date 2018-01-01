Линарес защитил пояс WBA, выиграв 13-й бой кряду
Хорхе Линарес в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA в легком весе победил филиппинца Мерсито Гесту.
Чемпион мира по версии WBA Super в легком весе Хорхе Линарес защищал титул от посягательств Мерсито Гесты.
Первый полностью контролировал ход боя и одержал уверенную победу единогласным решением судей – 118:110, 118:110, 117:111.
Таким образом, венесуэльский боксер выиграл 13-й поединок подряд.
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