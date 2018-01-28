Красюк: Усик – мужик, с металлическими... нервами

Промоутер чемпиона мира по версиям WBO и WBC считает непростой бой с Майрисом Бриедисом закалкой для своего подопечного.

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк прокомментировал победу своего клиента Александра Усика (14-0, 11 КО) над Майрисом Бриедисом (24-1, 18 КО).

"У меня невероятные впечатления от того, что мы увидели. Однако, это было очень близкое решение судей. На самом деле, оно даже ближе, чем кто-то мог представить. Если бы один из судей не отдал Усику последний раунд, который, по моему мнению, он выиграл, а двое других судей отдали 12 раунд Бриедису.

Если бы тот судья не отдал Усику последний раунд, то была бы ничья за большинством решений. Так как ничья, то идут к запискам четвертого арбитра, у него тоже ничья. А когда уже у четвертого судьи ничья, тогда победителем становится тот, кто победил в 12 раунде. А победил Бриедис 2:1.

Это настоящая закалка для чемпиона уже по двум версиям.

Я, и не только я, все увидели у Александра стержень. Он – мужик, с металлическими... нервами (улыбается).

Мы идем дальше. Нам нужны еще два пояса", – приводит слова Александра Красюка xsport.ua

Ранее в СМИ сравнили поединок Усик – Бриедис с боем Головкин – Альварес. Также своим мнением о противостоянии своего соотечественника поделился экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.

Смотри также полное видео и статистику ударов поединка Усик – Бриедис.

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