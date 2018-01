СМИ сравнили поединок Усик – Бриедис с боем Головкин – Альварес

Журналист Boxing Monthly и автор канала о боксе на Youtube Майкл Монтеро считает, что бой Александра Усика (14-0, 11 КО) и Майриса Бриедиса (23-1, 18 КО) был похож на поединок Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

"Это вроде версии боя Канело – GGG в первом тяжелом весе: один парень выбрасывает/попадает больше джебом, чаще идет вперед, другой – взрывается контратаками и, как кажется, делает больше силовыми ударами. Все решает двенадцатый раунд", – написал Майкл Монтеро в социальной сети Twitter.

This is sort of a #cruiserweight version of #CaneloGGG - one guy throwing/landing more jabs, coming forward more, the other guy countering in bursts, seemingly doing more with his power punches. This 12th round could decide it. #UsykBriedis #WBSS #MonteroOnBoxing