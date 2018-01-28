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Усик после боя с Бриедисом не стал отвечать на вопрос телеканала 1+1

Комментариев: 10
Украинский боксер отказался общаться с журналисткой телеканала 1+1.
Александр Усик
Александр Усик
K2 Promotions

Александр Усик пообщался с представителями СМИ после яркой победы нашего спортсмена в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии над Майрисом Бриедисом

Уходя с пресс-конференции украинец снова услышал вопрос от телеканала 1+1, уже выведшего боксера из себя ранее. Самообладание не покинуло чемпиона, с широченной улыбкой Александр Усик сказал: "Я вас очень люблю и уважаю, но общаться не буду", после чего отправился с командой в раздевалку.

Напомним, в финале WBSS Александр Усик встретится с победителем встречи Мурат Гассиев – Юниер Дортикос. Решающий бой запланирован на май 2018 года в Саудовской Аравии.

Смотри также полное видео и статистику ударов боя Усик – Бриедис.

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Теги: бокс, Александр Усик, бой, Майрис Бриедис, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (10)
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гость  (аноним)  28.01.2018, 12:04
Оценка:  -2
гость
говноканал
гость  (аноним)  28.01.2018, 11:59
Оценка:  0
гость
To гость 28,01,2018 10:11
Даааааа - знання мови ДУЖЕ ДОПОМОГАЄ В СПОРТИВНИХ ЗМАГАННЯХ!!!
ЦЕ ВЖЕ УСПІХ - НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО РОЗПОЧАЛОСЬ ЗМАГАННЯ ЧИ НІ!!!
гость  (аноним)  28.01.2018, 11:28
Оценка:  -7
гость
Как бы не хотели хо хл ы что их Усик самый. самый. Все видели его уровень и не нужно его дальше пиарить...
bugrov3    28.01.2018, 11:47
Оценка:  +3
bugrov3
а чё сюда чарнашопае зверек прискакало. нах в мардву истота.
uffagud    28.01.2018, 11:19
Оценка:  +3
uffagud
Усик-респект!ЖурнаЛиздов из 1+1,как и из других рошенсми,вообще не стоит от говна отличать.
петенька  (аноним)  28.01.2018, 11:12
Оценка:  -2
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  28.01.2018, 10:46
Оценка:  -8
гость
Саша обосрался с ног до головы. подтвердилась что в нем больше хвастовства чем дела.. Обокрали Бриедиса бой был равный. Усик оказался мыльным пузырем..А уже собрал все пояса в супер тяжелом весе..
bugrov3    28.01.2018, 11:43
Оценка:  +1
bugrov3
слышь серун, а ну-ка иди и встань против этого мыльного. тя, шакала, семь дней отбойным молотком из стенки выковыривать будут.
гость  (аноним)  28.01.2018, 10:11
Оценка:  +4
гость
Саша молодець, вболівали за нього всією сім'єю. В боксі він вже вміє все. Залишилось навчитись розмовляти мовою країни, за яку виступає... та й знання англійської не завадило б. Дякуємо ще раз за бій.-)
its_ok    28.01.2018, 10:16
Оценка:  +4
its_ok
поддерживаю!
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