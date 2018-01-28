Усик после боя с Бриедисом не стал отвечать на вопрос телеканала 1+1

Украинский боксер отказался общаться с журналисткой телеканала 1+1.

Александр Усик пообщался с представителями СМИ после яркой победы нашего спортсмена в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии над Майрисом Бриедисом

Уходя с пресс-конференции украинец снова услышал вопрос от телеканала 1+1, уже выведшего боксера из себя ранее. Самообладание не покинуло чемпиона, с широченной улыбкой Александр Усик сказал: "Я вас очень люблю и уважаю, но общаться не буду", после чего отправился с командой в раздевалку.

Напомним, в финале WBSS Александр Усик встретится с победителем встречи Мурат Гассиев – Юниер Дортикос. Решающий бой запланирован на май 2018 года в Саудовской Аравии.

Смотри также полное видео и статистику ударов боя Усик – Бриедис.

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