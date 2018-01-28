Украина гордится тобой: Порошенко поздравил Усика с победой над Бриедисом

Александр Усик объединил чемпионские пояса по версиям WBO и WBC, а также пробился в финал Всемирной боксерской суперсерии.

Александр Усик и его наставник Сергей Ватаманюк K2 Promotions

Александр Усик вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, победив на стадии 1/2 финала представителя Латвии Майриса Бриедиса.

С победой нашего спортсмена поздравил президент Украины Петр Порошенко:

"Искренне поздравляю Александра Усика с победой в действительно тяжелом бою против Майриса Бриедиса! Благодарю за достойную чемпиона борьбу. Украина гордится тобой. Так держать!".

Щиро вітаю Олександра Усика з перемогою у дійсно важкому бою проти Майріса Брієдіса!



Дякую за гідну чемпіона боротьбу.



Україна пишається тобою. Так тримати! pic.twitter.com/GpCodNL9oH — Петро Порошенко (@poroshenko) January 27, 2018

Напомним, в финале WBSS Александр Усик встретится с победителем встречи Мурат Гассиев – Юниер Дортикос. Решающий бой запланирован на май 2018 года в Саудовской Аравии.

Смотри также полное видео и статистику ударов боя Усик – Бриедис.

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