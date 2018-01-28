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Украина гордится тобой: Порошенко поздравил Усика с победой над Бриедисом

Комментариев: 11
Александр Усик объединил чемпионские пояса по версиям WBO и WBC, а также пробился в финал Всемирной боксерской суперсерии.
Александр Усик и его наставник Сергей Ватаманюк
Александр Усик и его наставник Сергей Ватаманюк
K2 Promotions

Александр Усик вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, победив на стадии 1/2 финала представителя Латвии Майриса Бриедиса.

С победой нашего спортсмена поздравил президент Украины Петр Порошенко:

"Искренне поздравляю Александра Усика с победой в действительно тяжелом бою против Майриса Бриедиса! Благодарю за достойную чемпиона борьбу. Украина гордится тобой. Так держать!".

Напомним, в финале WBSS Александр Усик встретится с победителем встречи Мурат Гассиев – Юниер Дортикос. Решающий бой запланирован на май 2018 года в Саудовской Аравии.

Смотри также полное видео и статистику ударов боя Усик – Бриедис.

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Теги: бокс, Александр Усик, бой, Майрис Бриедис, Всемирная боксерская суперсерия, Петр Порошенко
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Комментариев (11)
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Осталось 500 символов
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гость  (аноним)  28.01.2018, 13:26
Оценка:  0
гость
И стыдится тобой.
гаривотер    28.01.2018, 12:32
Оценка:  +2
гаривотер
Спасибо в стан не нальёшь и в офшор не положишь.......
гаривотер    28.01.2018, 13:27
Оценка:  0
гаривотер
Стакан. Прошу прощения.
гость  (аноним)  28.01.2018, 12:00
Оценка:  0
гость
не скажешь об обратном
гость  (аноним)  28.01.2018, 11:28
Оценка:  +1
гость
Что-то Порох становится похож на белорусского Луку. Тот имеет привычку обращаться к всем на "ты" - и этот туда же.
А ведь в Украине раньше даже собственных родителей на "Вы" называли.
uffagud    28.01.2018, 11:26
Оценка:  +1
uffagud
Им то гордится,а вот тобою нет.
гость  (аноним)  28.01.2018, 11:05
Оценка:  -6
гость
Гордость только со стороны хохляндии . Усик бой не выиграл . еще будут об этом писать..
petja@    28.01.2018, 12:20
Оценка:  0
petja@
Зато за вас кацапів того не скажеш
гаривотер    28.01.2018, 12:33
Оценка:  0
гаривотер
Сашка молодец и будет дальше молотить вас.
гость  (аноним)  28.01.2018, 10:55
Оценка:  -3
гость
Победа если есть то бледненькая. Дальше ему делать нечего.
петенька  (аноним)  28.01.2018, 09:56
Оценка:  -5
петенька
Хочу в пуканчик!
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