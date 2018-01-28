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Кличко – о победе Усика: Горжусь тобой, чемпион

Комментариев: 5
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу своего соотечественника Александра Усика, который сумел победить Майриса Бриедиса в полуфинальном по.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
rus.delfi.lv

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу своего соотечественника Александра Усика, который сумел победить Майриса Бриедиса в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии.

"Уважение для вас обоих, парни. Вы сделали этот поединок интересным, и он был напряжен до самого конца. Горжусь тобой, чемпион Александр Усик, продолжай бить!", – написал украинец в социальной сети Twitter.

Напомним, в финале WBSS наш боксер встретится с победителем встречи Мурат Гассиев – Юниер Дортикос. Решающий бой запланирован на май 2018 года в Саудовской Аравии.

Смотри также полное видео и статистику ударов боя Усик – Бриедис.

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Теги: бокс, Александр Усик, бой, Майрис Бриедис, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  28.01.2018, 12:18
Оценка:  -1
гость
Клавиатурные имбицилы!!! Да встретьтесь уже наконец, порвите друг-другу жопы на брудершафт и засрите дерьмом глотки.)))
петенька  (аноним)  28.01.2018, 11:44
Оценка:  0
петенька
Я украинец, дурак! И мой пуканчик еще прославит Украину!
гость  (аноним)  28.01.2018, 11:21
Оценка:  -1
гость
петенька, ты навозный селюк! я понимаю, что у вашей пораше все запущено, но все же найди роботу, займись делом! с таким диаметром очела как у тебя роботу найти можно! только осторожзно, как говорил твой лучший друг и земляк русский, главное чтобы гудок не стерли
гость  (аноним)  28.01.2018, 10:56
Оценка:  -3
гость
Усик оказался сильно дутым..
петенька  (аноним)  28.01.2018, 09:37
Оценка:  -3
петенька
Я тоже! хочу в пуканчик!
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