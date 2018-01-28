Кличко – о победе Усика: Горжусь тобой, чемпион
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу своего соотечественника Александра Усика, который сумел победить Майриса Бриедиса в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии.
"Уважение для вас обоих, парни. Вы сделали этот поединок интересным, и он был напряжен до самого конца. Горжусь тобой, чемпион Александр Усик, продолжай бить!", – написал украинец в социальной сети Twitter.
Kudos to both of you guys #UsykvsBriedis. You made it entertaining and it was tight until the very end. Proud of you champ @AleksandrUsyk and keep on punching! #Riga #Usyk pic.twitter.com/oKwPKCJseN— Klitschko (@Klitschko) January 28, 2018
Напомним, в финале WBSS наш боксер встретится с победителем встречи Мурат Гассиев – Юниер Дортикос. Решающий бой запланирован на май 2018 года в Саудовской Аравии.
Смотри также полное видео и статистику ударов боя Усик – Бриедис.
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