Всемирная боксерская суперсерия: кто встретится в финале

Александр Усик узнал своего соперника в финале Всемирной боксерской суперсерии.

В Сочи завершился второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии, в котором россиянин Мурат Гассиев досрочно победил кубинца Дониера Дортикоса в 12 раунде.

Гассиев вышел в финал WBSS, где встретится с украинским чемпионом в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александром Усиком.

В первом полуфинале турнира Александр Усик по очкам победил Майриса Бриедиса, объединив чемпионские пояса.

Финальный поединок между Усиком и Гассиевым пройдет 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).