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Всемирная боксерская суперсерия: кто встретится в финале

Комментариев: 6
Александр Усик узнал своего соперника в финале Всемирной боксерской суперсерии.
Александр Усик
Александр Усик
K2Promotion

В Сочи завершился второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии, в котором россиянин Мурат Гассиев досрочно победил кубинца Дониера Дортикоса в 12 раунде.

Гассиев вышел в финал WBSS, где встретится с украинским чемпионом в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александром Усиком.

В первом полуфинале турнира Александр Усик по очкам победил Майриса Бриедиса, объединив чемпионские пояса.

Финальный поединок между Усиком и Гассиевым пройдет 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).

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Теги: Александр Усик, бокс, Всемирная боксерская суперсерия, Майрис Бриедис
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  04.02.2018, 01:33
Оценка:  +2
гость
время и бой покажет кто ляжет ))
кАклы быдЛо  (аноним)  04.02.2018, 01:32
Оценка:  -2
кАклы быдЛо
Уся теоретически мог бы победить по очкам, если б пробегал вокруг Гассиева, как балерина))) Удары последнему не доставят никаких неудобств. Усика же даже латыш хорошо попрессовал. Думаю, без вариантов. Усик ляжет....
гость  (аноним)  04.02.2018, 01:31
Оценка:  +2
гость
готовимся )) Усик победит ..
its_ok    04.02.2018, 01:23
Оценка:  +2
its_ok
написал бы много гадостей, но осетин воспитанный, хороший парень, воздержусь. Усик победит 100%, Мурату не справится с Сашей. Усик боец с другой планеты
гость  (аноним)  28.01.2018, 16:02
Оценка:  -3
гость
В Финале Усика нокаутируют жестко..
петенька  (аноним)  28.01.2018, 09:54
Оценка:  0
петенька
Ух, в пуканчик хочу!
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