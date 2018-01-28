Всемирная боксерская суперсерия: кто встретится в финале
Александр Усик узнал своего соперника в финале Всемирной боксерской суперсерии.
В Сочи завершился второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии, в котором россиянин Мурат Гассиев досрочно победил кубинца Дониера Дортикоса в 12 раунде.
Гассиев вышел в финал WBSS, где встретится с украинским чемпионом в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александром Усиком.
В первом полуфинале турнира Александр Усик по очкам победил Майриса Бриедиса, объединив чемпионские пояса.
Финальный поединок между Усиком и Гассиевым пройдет 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).
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