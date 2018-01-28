Усик: Это самые тяжелые 12 раундов, которые я когда-либо проводил
Александр Усик победил Майриса Бриедиса и объединил пояса.
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик прокомментировал свою победу над латвийцем Майрисом Бриедисом.
"Определяющим в бое стала оппозиция спортсмена, качественный бой со стороны Майриса. Это, наверное, мои самые тяжелые 12 раундов, которые я проводил когда-либо. Мы сделаем соответствующие выводы и будем готовится к финалу.
Я наверное буду присутствовать лично на этом полуфинале и наблюдать. Пускай в нем победит сильнейший", - сказал Усик после боя.
Who would tonights winner rather face in the finals? 🤔#UsykBriedis 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/zhkAU18zBH— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 27 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что Александр Усик в тяжелом бою победил Майриса Бриедиса и завладел титулом WBC.
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