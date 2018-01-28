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Усик: Это самые тяжелые 12 раундов, которые я когда-либо проводил

Комментариев: 2
Александр Усик победил Майриса Бриедиса и объединил пояса.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик прокомментировал свою победу над латвийцем Майрисом Бриедисом.

"Определяющим в бое стала оппозиция спортсмена, качественный бой со стороны Майриса. Это, наверное, мои самые тяжелые 12 раундов, которые я проводил когда-либо. Мы сделаем соответствующие выводы и будем готовится к финалу.

Я наверное буду присутствовать лично на этом полуфинале и наблюдать. Пускай в нем победит сильнейший", - сказал Усик после боя.

Ранее сообщалось, что Александр Усик в тяжелом бою победил Майриса Бриедиса и завладел титулом WBC.

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Теги: Александр Усик, Майрис Бриедис, Всемирная боксерская суперсерия, бокс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.01.2018, 01:49
Оценка:  0
гость
МНОГАЯ МНОГАЯ ЛЕТА! МОЛОДЕЦ!
гость  (аноним)  28.01.2018, 01:47
Оценка:  -1
гость
Хваленый Усик. Смотрелся мешком. А говорил. в тяжелом весе все пояса заберу . Дальше ловить нечего..
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