Усик в тяжелом бою победил Бриедиса

Александр Усик объединил пояса в тяжелом весе и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии.

Украинский боксер Александр Усик стал победителем полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии против Майриса Бриедиса, который прошел в Риге.

Бой вышел невероятно интересным, зрелищным и интригующим. Оба боксера в высоком темпе провели все 12 раундов, попеременно занимая центр ринга и перехватывая инициативу.

В первых трех раундах Усик выглядел пассивнее Бриедиса, который неожиданно активно начал бой, проводил серии ударов и закономерно выиграл старт поединка.

Начиная с четвертого раунда Усик повысил темп, начал идти вперед, что в свою очередь стало неожиданным для Бриедиса, который пятый раунд проиграл вчистую.

После небольшого отдыха в шестом раунде, который также взял Бриедис, дальше Усик действовал агрессивнее. Он больше шел вперед, выбрасывал больше ударов и чаще зажимал Майриса у канатов.

В итоге бой продлился все 12 раундов после которых судейским решением Александр Усик одержал победу – 114:114, 115:113, 115:113.

Таким образом, Александр Усик объединил чемпионские пояса в тяжелом весе, став обладателем двух чемпионских поясов по версиям WBO и WBC, а также вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, где встретится с победителем пары Мурат Гассиев – Юниер Дортикос, который состоится 3 февраля.