Переключиться на мобильную версию

Усик в тяжелом бою победил Бриедиса

Комментариев: 4
Александр Усик объединил пояса в тяжелом весе и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии.
Александр Усик - Майрис Бриедис: результат боя
Александр Усик - Майрис Бриедис: результат боя
Boxingscene.com

Украинский боксер Александр Усик стал победителем полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии против Майриса Бриедиса, который прошел в Риге.

Бой вышел невероятно интересным, зрелищным и интригующим. Оба боксера в высоком темпе провели все 12 раундов, попеременно занимая центр ринга и перехватывая инициативу.

В первых трех раундах Усик выглядел пассивнее Бриедиса, который неожиданно активно начал бой, проводил серии ударов и закономерно выиграл старт поединка.

Начиная с четвертого раунда Усик повысил темп, начал идти вперед, что в свою очередь стало неожиданным для Бриедиса, который пятый раунд проиграл вчистую.

После небольшого отдыха в шестом раунде, который также взял Бриедис, дальше Усик действовал агрессивнее. Он больше шел вперед, выбрасывал больше ударов и чаще зажимал Майриса у канатов.

В итоге бой продлился все 12 раундов после которых судейским решением Александр Усик одержал победу – 114:114, 115:113, 115:113.

Таким образом, Александр Усик объединил чемпионские пояса в тяжелом весе, став обладателем двух чемпионских поясов по версиям WBO и WBC, а также вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, где встретится с победителем пары Мурат Гассиев – Юниер Дортикос, который состоится 3 февраля.

Поделись:
Теги: Александр Усик, Майрис Бриедис, бокс, Всемирная боксерская суперсерия
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  28.01.2018, 01:50
Оценка:  0
гость
молодец!
гость  (аноним)  28.01.2018, 01:39
Оценка:  0
гость
Спаринг партнер Усика.. он лучше чем о нем говорят.. пиар и только..
гость  (аноним)  28.01.2018, 01:34
Оценка:  -1
гость
Вот вам хваленый Усик. На фоне Бриедиса смотрелся мешком и был мешком. А Саша уже губищу раскатал . Что победит всех и даже в тяжелом весе соберет все пояса. Подтвердилось подтверждается его трепалогия..
Алекс  (аноним)  28.01.2018, 01:32
Оценка:  +1
Алекс
Саша молодец но нужно стараться меньше пропускать что б потом голова не болела на старость
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь